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Прометей наступний сезон проведе у латвійсько-естонській лізі

Сьогодні 18:10 96 0
Латвійсько-естонська баскетбольна ліга офіційно підтвердила участь Прометея у наступному сезоні
Прометей наступний сезон проведе у латвійсько-естонській лізі
#БК Прометей

Джерело - estlatbl.com.

Правління Латвійсько-естонської баскетбольної ліги Pafbet ухвалило рішення щодо допуску українського клубу "Прометей" до чемпіонату Pafbet LAT-EST в сезоні 2022/2023.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Заявка клубу підтверджує готовність виконати всі фінансові зобов’язання перед гравцями та лігою. Очікується, що клуб базуватиметься у Ризі.

У Латвійсько-естонській лізі українські гравці, які грають у Прометеї, будуть вважатися місцевими баскетболістами, а громадяни інших країн підпорядковуватимуться легіонерському регламенту, що діє в лізі (можуть брати участь не більше чотирьох гравців кожну гру, але можна придбати додаткові квоти).

Нагадаємо, Гінзбург залишиться головним тренером Прометея.

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