Прометей наступний сезон проведе у латвійсько-естонській лізі

Латвійсько-естонська баскетбольна ліга офіційно підтвердила участь Прометея у наступному сезоні

Правління Латвійсько-естонської баскетбольної ліги Pafbet ухвалило рішення щодо допуску українського клубу "Прометей" до чемпіонату Pafbet LAT-EST в сезоні 2022/2023.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Заявка клубу підтверджує готовність виконати всі фінансові зобов’язання перед гравцями та лігою. Очікується, що клуб базуватиметься у Ризі.

У Латвійсько-естонській лізі українські гравці, які грають у Прометеї, будуть вважатися місцевими баскетболістами, а громадяни інших країн підпорядковуватимуться легіонерському регламенту, що діє в лізі (можуть брати участь не більше чотирьох гравців кожну гру, але можна придбати додаткові квоти).

Нагадаємо, Гінзбург залишиться головним тренером Прометея.