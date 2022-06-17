Прометей наступний сезон проведе у латвійсько-естонській лізі

Джерело - estlatbl.com.
Правління Латвійсько-естонської баскетбольної ліги Pafbet ухвалило рішення щодо допуску українського клубу "Прометей" до чемпіонату Pafbet LAT-EST в сезоні 2022/2023.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Заявка клубу підтверджує готовність виконати всі фінансові зобов’язання перед гравцями та лігою. Очікується, що клуб базуватиметься у Ризі.
У Латвійсько-естонській лізі українські гравці, які грають у Прометеї, будуть вважатися місцевими баскетболістами, а громадяни інших країн підпорядковуватимуться легіонерському регламенту, що діє в лізі (можуть брати участь не більше чотирьох гравців кожну гру, але можна придбати додаткові квоти).
Нагадаємо, Гінзбург залишиться головним тренером Прометея.