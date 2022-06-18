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Липовий та Петров визначились з клубом на наступний сезон

Вчора 22:41 153 0
Гравці збірної України повертаються до Прометея
Липовий та Петров визначились з клубом на наступний сезон
#Олександр Липовий, #Вячеслав Петров

Джерело - fbu.ua.

Прометей уклав угоду з гравцем національної збірної України та центровим клубу у минулому сезоні  В'ячеславом Петровим.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

У сезоні 2021/22 за Прометей Петров в Суперлізі грав 17 хвилин, за які набирав 7,4 очка, робив 3,8 підбирання та 1,0 перехоплень. В Лізі чемпіонів баскетболіст набирав 5,2 очка і 3,1 підбирань за 14 хвилин на паркеті.

Навесні В'ячеслав догравав сезон у складі французького клубу другого дивізіону країни Антіб, за який зіграв 17 матчів, набираючи 7,2 очка, 4,7 підбирання в середньому за 23 хвилини.

Також до команди повертається захисник національної збірної України Олександр Липовий.

У минулому сезоні за Прометей Липовий в Суперлізі у 22 матчах регулярного чемпіонату набирав 6.0 очка, робив 4.0 підбирання та 2.0 передачі (РЕ 8.8). В Лізі чемпіонів український захисник набирав 4,4 очка, робив 2,0 підбори за 17 хвилин в середньому за гру, реалізуючи 37,5% дальніх кидків.

Олександр догравав сезон у складі німецького клубу Бонн Телеком. У 12 матчах чемпіонату Німеччини Липовий за 19.8 хвилини набирав 3.9 очка, робив 3.7 підбирання та 1.7 передачі.

Напередодні Прометей оголосив про підписання контрактів з Іллею Сидоровим та Іваном Ткаченком.

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