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У Прометея не буде жіночої команди в сезоні 2022/23

Сьогодні 20:11 131 0
Функціонер повідомив пр оважливе рішення
У Прометея не буде жіночої команди в сезоні 2022/23
#БК Прометей

Джерело - basket.com.ua.

У наступному сезоні клуб Прометей не виставлятиме жіночу команду.

Про це заявив президент клубу Володимир Дубинський в інтерв’ю YouTube-каналу DmartTV.

"Прометей не планує жіночу баскетбольну команду ані в українському чемпіонаті, ані в міжнародних змаганнях. Коли почалася війна, солідарність з клубом проявили всі. Єдиний хто жодного разу не подзвонив, це Кирило Большаков (спортивний директор жіночої команди Прометея - ред.) та його дружина. Жодна з гравчинь нам теж не подзвонила. Потім був дзвінок і Большаков забрав трудову книжку, але я не знаю де він знаходиться. Для мене шок: людина жодного разу не запитала, чи живі ми, що з клубом. 

Ми вирішили, що цього року не говоритимемо про жіночий баскетбол. Нам просто нема з ким - у нас немає тренера, команди та жодного гравця", - сказав Дубинський.

Жіночий Прометей виграв Суперлігу в 2021 році, а на момент зупинки чемпіонату в минулому сезоні посідав першу позицію в турнірній таблиці.

Раніше чоловічий Прометей наступний сезон проведе у латвійсько-естонській лізі.

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