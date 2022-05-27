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Каррі став першим володарем призу Меджика Джонсона

Сьогодні 07:06 213 0
Каррі став першим володарем призу Меджика Джонсона
Стефен Каррі з призом Меджика Джонсона / Getty images

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі став MVP (найкориснішим гравцем) фіналу Західної конференції. Приз вручається вперше та отримав ім'я Меджика Джонсона.

Каррі в плей-оф набирає в середньому 26,7 очки, збирає 5,1 підбирання та робить 6 асистів.

Голден Стейт впевнено виграв серію в Далласа (4:1) та вшосте за останні 8 років зіграє фіналі.

Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі

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