Каррі став першим володарем призу Меджика Джонсона

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі став MVP (найкориснішим гравцем) фіналу Західної конференції. Приз вручається вперше та отримав ім'я Меджика Джонсона.

Stephen Curry is presented with the FIRST Earvin "Magic" Johnson Trophy awarded to the Western Conference Finals MVP! #NBA75 pic.twitter.com/lK8reLZsY4 — NBA (@NBA) May 27, 2022

Каррі в плей-оф набирає в середньому 26,7 очки, збирає 5,1 підбирання та робить 6 асистів.

Голден Стейт впевнено виграв серію в Далласа (4:1) та вшосте за останні 8 років зіграє фіналі.