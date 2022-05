Каррі став першим володарем призу Меджика Джонсона

Розігруючий захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі став MVP (найкориснішим гравцем) фіналу Західної конференції. Приз вручається вперше та отримав ім'я Меджика Джонсона.

Stephen Curry is presented with the FIRST Earvin "Magic" Johnson Trophy awarded to the Western Conference Finals MVP! #NBA75 pic.twitter.com/lK8reLZsY4