Анадолу Ефес може підписати Вільямса

Анадолу Ефес бажає підписати контракт з форвардом тель-авівського Маккабі Дерріком Вільямсом.

Про це повідомляє Неманья Зорич.

Другий номер драфту НБА 2011 у міжсезоння-2022 залишить ізраїльський клуб.

У 24 матчах чемпіонату Ізраїлю Вільямс у середньому набирав 11,0 очка, 3,9 підбирання та 1,2 передачі за гру.

Anadolu Efes is showing strong interest in Derrick Williams and is expected to make him an offer soon. Williams is a free agent now after one season with Maccabi Tel Aviv. I'm told.