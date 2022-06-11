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Анадолу Ефес може підписати Вільямса

Сьогодні 20:25 126 0
Анадолу Ефес може підписати Вільямса
#Анадолу Ефес

Джерело - Чемпіон.

Анадолу Ефес бажає підписати контракт з форвардом тель-авівського Маккабі Дерріком Вільямсом.

Про це повідомляє Неманья Зорич.

Другий номер драфту НБА 2011 у міжсезоння-2022 залишить ізраїльський клуб.

У 24 матчах чемпіонату Ізраїлю Вільямс у середньому набирав 11,0 очка, 3,9 підбирання та 1,2 передачі за гру.

Раніше американський розігруючий Шейн Ларкін (29 років, 180 см) підписав новий контракт з Анадолу Ефес.

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