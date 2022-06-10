Анадолу Ефес підписав новий контракт із лідером команди

Джерело - Чемпіон.
Американський розігруючий Шейн Ларкін (29 років, 180 см) підписав новий контракт з Анадолу Ефес.
Про це пресслужба клубу.
Ларкін підписав нову угоду на 2 роки. За інформацією інсайдерів, ексгравець НБА заробить у Стамбулі близько 7 мільйонів доларів.
У минулому сезоні Євроліги Ларкін набирав 14.7 очка (43% з гри, 38% триочкові) та робив 5.3 передачі в середньому за матч. Розігруючий, який виступає за "Ефес" із 2018 року, увійшов до першої символічної п’ятірки Євроліги.
🚨 @ShaneLarkin_3 ile 2 Yıl Daha! 🚨— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 10, 2022
Şampiyon oyuncumuz Shane Larkin ile 2 yıllık sözleşme yeniledik! Shane, bu süre içerisinde NBA çıkış opsiyonuna da sahip olacak.#BenimYerimBurası pic.twitter.com/kIQPVvx0kh