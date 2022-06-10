Анадолу Ефес підписав новий контракт із лідером команди

Гравець заробить близько 7 мільйонів доларів

Джерело - Чемпіон.

Американський розігруючий Шейн Ларкін (29 років, 180 см) підписав новий контракт з Анадолу Ефес.

Про це пресслужба клубу.

Ларкін підписав нову угоду на 2 роки. За інформацією інсайдерів, ексгравець НБА заробить у Стамбулі близько 7 мільйонів доларів.

У минулому сезоні Євроліги Ларкін набирав 14.7 очка (43% з гри, 38% триочкові) та робив 5.3 передачі в середньому за матч. Розігруючий, який виступає за "Ефес" із 2018 року, увійшов до першої символічної п’ятірки Євроліги.