Капітан збірної України не зіграє у відборі на чемпіонат світу

Збірна України з баскетболу зазнала кадрових втрат

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України Олександр Липовий не допоможе команді у липневому вікні кваліфікації на чемпіонат світу.

Про це повдіомляє Proshuta.basketball.

Травма гомілкостопу, отримана українським легіонером Бонна у четвертому матчі півфінальної серії плей-оф Бундесліги проти Баварії виявилася досить серйозною.

Відновлення капітана збірної України триватиме до 4 тижнів. Сам Липовий також підтвердив цю інформацію. Таким чином, у липневих іграх проти Іспанії, Грузії та Північної Македонії Липовий не зіграє.

Реабілітацію Олександр проходитиме у Німеччині та має відновитись до початку підготовки збірної до Євробаскету-2022.

Нагадаємо, три українські клуби можуть зіграти у латвійсько-естонській лізі.