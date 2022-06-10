Капітан збірної України не зіграє у відборі на чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.
Капітан збірної України Олександр Липовий не допоможе команді у липневому вікні кваліфікації на чемпіонат світу.
Про це повдіомляє Proshuta.basketball.
Травма гомілкостопу, отримана українським легіонером Бонна у четвертому матчі півфінальної серії плей-оф Бундесліги проти Баварії виявилася досить серйозною.
Відновлення капітана збірної України триватиме до 4 тижнів. Сам Липовий також підтвердив цю інформацію. Таким чином, у липневих іграх проти Іспанії, Грузії та Північної Македонії Липовий не зіграє.
Реабілітацію Олександр проходитиме у Німеччині та має відновитись до початку підготовки збірної до Євробаскету-2022.
Нагадаємо, три українські клуби можуть зіграти у латвійсько-естонській лізі.