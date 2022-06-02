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Три українські клуби можуть зіграти у латвійсько-естонській лізі

Сьогодні 15:26 193 0
Ці клуби також планують участь у єврокубках наступного сезону
Три українські клуби можуть зіграти у латвійсько-естонській лізі
#Будівельник, #Київ-Баскет, #БК Прометей

Джерело - basket.com.ua.

Три українські клуби Прометей, Будівельник та Київ-Баскет наступного сезону можуть зіграти у латвійсько-естонській лізі.

Про це повідомляє sport.delfi.ee.

Директор Латвійської баскетбольної ліги Крістапс Яниченок минулого тижня у передачі Basketstudija 2+1 заявив, що українські команди, можуть базуватися в Латвії і зіграти в об’єднаній латвійсько-естонській лізі наступного сезону. Хоча Крістапс Яниченок визнав, що клуби не обов’язково будуть базуватися лише у Ризі.

Крім того, повідомляється, що всі три клуби планують участь у єврокубках наступного сезону.

Минулого сезону в об’єднаній латвійсько-естонській лізі брало участь 14 команд – шість із Латвії та вісім з Естонії. Чемпіоном став ВЕФ, за який грав Віталій Зотов.

Інформацію підтверджує sport.delfi.ee, який повідомляє з посиланням на керівника ліг і змагань Естонської баскетбольної асоціації Анрі Аусмаа, ініціатива виходила зі сторони ФБУ та клубів.

Повідомляється, що процес все ще знаходиться в зародковому стані. Аусмаа сказав, що особисто він виступає за приєднання українських клубів, але рішення все одно прийматимуть клуби та правління федерацій. У четвер та п’ятницю в Кяаріку відбудеться щорічне виїзне засідання ради чемпіонату, на якому з представниками клубів будуть обговорені ідеї. Позиція правління федерації, ймовірно, буде уточнена на засіданні 15 червня, а не раніше.

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