Майку Браянта з дебютного сезону НБА продали за 2,7 млн доларів

Джерело - NBA.

На аукціоні продали ігрову майку захисника Лейкерс Кобі Браянта, в якій він виступав у дебютному сезоні НБА 1996/97.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

За неї віддали 2,73 млн доларів. Продавець та покупець вирішили лишитися анонімними. До цього президент SCP Auctions Девід Колер оцінив її у 3-5 млн.

Браянт у цій майці провів 2 матчі регулярного чемпіонату та 2 зустрічі плей-оф у квітні-травні 1997 року.

Минулого року майку Браянта з автографом продали за 3,69 млн доларів - найдорожча в історії баскетбольна майка.

Нагадаємо, Браянт і Данкан включені в Зал слави НБА.