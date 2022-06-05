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Волков: Є декілька варіантів проведення наступного сезону Суперліги

Сьогодні 23:09 88 0
Фахівець розповів про кейси, які наразі обговорюються щодо проведення наступного сезону
Волков: Є декілька варіантів проведення наступного сезону Суперліги
#Олександр Волков

Джерело - basket.com.ua.

На сьогодні є чотири варіанти проведення наступного сезону з баскетболу в Україні.

Про це заявив почесний президент ФБУ Олександр Волков.

"Щодо виступу українських команд за кордоном, то це питання не закрите, воно обговорюється. У нас було багато початкових перемовин: з грецьким баскетболом, з Кіпром, Болгарією, Польщею, Литвою, Туреччиною, Латвією та Естонією. Всі були готові допомагати та знаходити компроміси.

На сьогодні залишилося чотири варіанти. По-перше, у нас є домовленість із польською Федерацію: як тільки ми представляємо конкретну кількість наших клубів з бюджетами і можливістю грати, а Федерація отримує підтримку від держави працювати в цьому напрямку, ми відразу можемо починати процес. Тож один з варіантів, це приєднатися до польського чемпіонату. Ще один варіант, це виділення території для нашої ліги, де не так багато польських команд, але є відповідна інфраструктура, бажано - ближче до кордону з Україною. Поляки чекають наших листів, рішення держави та федерації. 

Щодо литовців, то вони не налаштовані приєднувати наші клуби до свого чемпіонату, а готові, як і в Польщі, виділити для нас територію з відповідною інфраструктурою для проведення чемпіонату. 

Ну і щодо варіанту з латвійсько-естонською лігою - самі країни дуже хочуть, щоб ми до них приєдналися. Вони готові розширити спільний чемпіонат, тож вони проявляють ініціативу. До того ж латвійці вже допомагають з точки зору підготовки нашої національної збірної. Вони говорять, що готові прийняти стільки клубів, скільки треба.

Але це має бути державне рішення і Міністерство спорту має його схвалити. І поки що ми не розуміємо, скільки у нас є команд в умовах війни, які мають можливість організуватися та підтвердили свою участь.

У нас ще є час - приблизно два тижні, тож чекаємо, чи обговорюватиметься це питання у Мінспорту. Зрозуміло, що у нас зараз в Україні є справи, дуже м’яко кажучи, важливіші. Наскільки я розумію на сьогодні, поки що не підтримується ідея грати в футбол, баскетбол, чи інші види спорту, окремим чемпіонатом за кордоном. Є думка нагорі, що чемпіонат треба проводити в Україні. Якщо рішення про виступ за кордоном прийнято не буде, ФБУ працюватиме на тих умовах, що є. І це ще один варіант.

У нас більшість клубів знаходяться у прифронтовій зоні, тому потрібно працювати над тим, щоб створити формулу проведення чемпіонату. Це нові виклики для федерації і я впевнений, що вона з цим впорається. Ми проходимо шлях, який ще ніхто не проходив. Це буде вперше. Треба спільно з людьми, які зацікавленні у розвитку спорту знайти оптимальний варіант. На сьогодні вся наша баскетбольна спільнота та родина, незалежно від усього, має об’єднатися", - зазначив Волков. 

Раніше через військову агресію росії в Україні баскетбольний сезон 2021/22 було завершено достроково

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