Джерело - ФБУ.
Виконком ФБУ затвердив рішення про дострокове завершення всіх змагань в Україні, які були зупинені через війну в України з росією.
Про це повідомляє пресслужба Федерації.
Було вирішено чемпіонат та Кубок України сезону завершити достроково. Турнірні таблиці змагань у всіх лігах станом на 24 лютого - остаточні.
Також було названо критерії визначення місць команд при різній кількості ігор чи при виступі команд у різних підгрупах.
При цьому вирішено, що чемпіонів та призери змагань у всіх лігах не визначаються.
Таким чином, на першому місці в чоловічій Суперлізі чемпіонат завершив Прометей, другим став Будівельник, третім - Київ-Баскет.
У жіночій Суперлізі склалася така ж ситуація.