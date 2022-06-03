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Суперлігу та Кубок України достроково завершили

Сьогодні 11:52 95 0
Єдиноголосно було вирішено чемпіонат та Кубок України
Суперлігу та Кубок України достроково завершили
#Суперліга, #ФБУ

Джерело - ФБУ.

Виконком ФБУ затвердив рішення про дострокове завершення всіх змагань в Україні, які були зупинені через війну в України з росією.

Про це повідомляє пресслужба Федерації.

Було вирішено чемпіонат та Кубок України сезону завершити достроково. Турнірні таблиці змагань у всіх лігах станом на 24 лютого - остаточні.

Також було названо критерії визначення місць команд при різній кількості ігор чи при виступі команд у різних підгрупах.

При цьому вирішено, що чемпіонів та призери змагань у всіх лігах не визначаються.

Таким чином, на першому місці в чоловічій Суперлізі чемпіонат завершив Прометей, другим став Будівельник, третім - Київ-Баскет.

У жіночій Суперлізі склалася така ж ситуація.

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