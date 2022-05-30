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Визначився розклад і час фіналу НБА Голден Стейт - Бостон

Сьогодні 11:58 86 0
Визначився розклад і час фіналу НБА Голден Стейт - Бостон
#Бостон, #Голден Стейт, #NBA

Джерело - Чемпіон.

У фіналі 75-го, ювілейного чемпіонату НБА зіграють Голден Стейн Ворріорз і Бостон Селтікс.

Воїни Золотого штату мають перевагу домашнього паркету й розпочнуть серію двома матчами на власній Арені.

Розклад

  1. 3 червня, 4:00*. Голден Стейт - Бостон
  2. 6 червня, 3:00. Голден Стейт - Бостон
  3. 9 червня, 4:00. Бостон - Годен Стейт
  4. 11 червня, 4:00. Бостон - Голден Стейт
  5. 14 червня, 4:00. Голден Стейт - Бостон**
  6. 17 червня, 4:00. Бостон - Голден Стейт**
  7. 20 червня, 4:00. Голден Стейт - Бостон**
* - за київським часом.
** - у разі необхідності. Фінальна серія відбуватиметься до 4 перемог однієї з команд.

Голден Стейт у першому раунді плей-оф переміг Денвер (4:1), у другому - Мемфіс (4:2), у фіналі конференції - Даллас (4:1).

Бостон у першому раунді не помітив Бруклін (4:0), у другому вибив з розіграшу чинного переможця Мілвокі (4:3), а в фіналі Східної конференції переміг Маямі в семи матчах (4:3).

Для Голден Стейт Ворріорз це 6-й фінал (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) за останні років. Підопічні Керра тричі тріумфували (2015, 2017, 2018). Бостон востаннє грав у фіналі в 2008 році, де переміг Лос-Анджелес Лейкерс (4:2).

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