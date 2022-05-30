Джерело - Чемпіон.

У фіналі 75-го, ювілейного чемпіонату НБА зіграють Голден Стейн Ворріорз і Бостон Селтікс.

Воїни Золотого штату мають перевагу домашнього паркету й розпочнуть серію двома матчами на власній Арені.

Розклад

3 червня, 4:00*. Голден Стейт - Бостон 6 червня, 3:00. Голден Стейт - Бостон 9 червня, 4:00. Бостон - Годен Стейт 11 червня, 4:00. Бостон - Голден Стейт 14 червня, 4:00. Голден Стейт - Бостон** 17 червня, 4:00. Бостон - Голден Стейт** 20 червня, 4:00. Голден Стейт - Бостон**

* - за київським часом.

** - у разі необхідності. Фінальна серія відбуватиметься до 4 перемог однієї з команд.

Голден Стейт у першому раунді плей-оф переміг Денвер (4:1), у другому - Мемфіс (4:2), у фіналі конференції - Даллас (4:1).

Бостон у першому раунді не помітив Бруклін (4:0), у другому вибив з розіграшу чинного переможця Мілвокі (4:3), а в фіналі Східної конференції переміг Маямі в семи матчах (4:3).

Для Голден Стейт Ворріорз це 6-й фінал (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) за останні років. Підопічні Керра тричі тріумфували (2015, 2017, 2018). Бостон востаннє грав у фіналі в 2008 році, де переміг Лос-Анджелес Лейкерс (4:2).