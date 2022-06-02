Легендарна династія проти молодих і амбітних: анонс фіналу НБА Голден Стейт – Бостон

Джерело - Чемпіон.

Голден Стейт Ворріорз зіграє проти Бостон Селтікс у фіналі НБА 2022. Найсильніша команда останнього десятиріччя та перший чемпіон в історії проти однієї з двох найтитулованіших команд в історії.

До слова, команди на двох зіграли в 31 фіналі, але зустрічалися лише одного разу. У фіналі 1964 року Бостон переміг - 4:1.

Голден Стейт

6-разовий чемпіон (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018);

Арена - Чейз центр (Сан-Франциско, 18 064)

Склад

Джонатан Кумінга Гері Пейтон ІІ Деміон Лі Кріс Чиозза Джордан Пул Мозес Муді Кевон Луні Неманья Б'єліца Андре Ігудала Клей Томпсон Куиндеррі Візерспун Ендрю Віггінс Дреймонд Грін Стефен Каррі Отто Портер Джеймс Вайзмен* Хуан Тоскано-Андерсон

Бостон

17-разовий чемпіон ( 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008 )

1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008 Арена - Ті Ді Гарден (Бостон, 18 624)

Склад

Джейсон Тейтум Джейлен Браун Деррік Вайт Пейтон Притчард Грант Вільямс Джабарі Паркер Аарон Нейсміт Сем Хаузер Маркус Смарт Хуан Ернангомес Ел Хорфорд Роберт Вільямс III Ромео Ленгфорд Бродрик Томас

Ключові протистояння

Ендрю Віггінс – Джейсон Тейтум, Стефен Каррі – Маркус Смарт, Кевон Луні – Роберт Вільямс III, Дреймонд Грін - увесь Селтікс

X - factor

Джордан Пул, Гері Пейтон ІІ (обидва - ГСВ) - Грант Вільямс

Факти та цифри

Ворріорз зіграють у фіналі вшосте за останні 8 років. У всіх попередніх фіналах брали участь Андре Ігудала, Дреймонд Грін, Стефен Каррі, Клей Томпсон і головний тренер Стів Керр;

Каррі, Ігудала, Томпсон і Грін сумарно зіграли 123 матчі в фіналах;

У плей-оф 2021/22 Голден Стейт не програли жодного матчу вдома (9:0);

Жоден гравець Селтікс не брав участі в фінальній серії;

Ел Хорфорд зіграв найбільше матчів у плей-оф (141) серед гравців, які жодного разу не грали в фіналі;

Бостон Селтікс - єдина команда НБА, яка має позитивний баланс у матчах із Голден Стейт за часів Династії (із сезону 2014/2015);

У єдиному фіналі НБА між суперниками перемогу здобув Бостон (4:1). Щоправда було це майже 60 років тому;

Середня вартість квитка на фінальну серію на вторинному ринку - 3 241 долар. Це другий показник в історії.

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Прогноз букмекерів

Перемога Голден Стейт - 1,65, Бостона - 2,25

Прогноз чемпіона

Перемога Голден Стейт в 5 матчах

Український слід

Засновником і водночас тренером і генеральним менеджером Філадельфії Ворріорз був Едді Готліб, уродженець Києва. Геттліб входить до числа найвпливовіших менеджерів НБА в історії.