Легендарна династія проти молодих і амбітних: анонс фіналу НБА Голден Стейт – Бостон

Голден Стейт Ворріорз зіграє проти Бостон Селтікс у фіналі НБА 2022. Найсильніша команда останнього десятиріччя та перший чемпіон в історії проти однієї з двох найтитулованіших команд в історії.
До слова, команди на двох зіграли в 31 фіналі, але зустрічалися лише одного разу. У фіналі 1964 року Бостон переміг - 4:1.
Голден Стейт
- 6-разовий чемпіон (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018);
- Арена - Чейз центр (Сан-Франциско, 18 064)
Склад
- Джонатан Кумінга
- Гері Пейтон ІІ
- Деміон Лі
- Кріс Чиозза
- Джордан Пул
- Мозес Муді
- Кевон Луні
- Неманья Б'єліца
- Андре Ігудала
- Клей Томпсон
- Куиндеррі Візерспун
- Ендрю Віггінс
- Дреймонд Грін
- Стефен Каррі
- Отто Портер
- Джеймс Вайзмен*
- Хуан Тоскано-Андерсон
Бостон
- 17-разовий чемпіон (1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008)
- Арена - Ті Ді Гарден (Бостон, 18 624)
Склад
- Джейсон Тейтум
- Джейлен Браун
- Деррік Вайт
- Пейтон Притчард
- Грант Вільямс
- Джабарі Паркер
- Аарон Нейсміт
- Сем Хаузер
- Маркус Смарт
- Хуан Ернангомес
- Ел Хорфорд
- Роберт Вільямс III
- Ромео Ленгфорд
- Бродрик Томас
Ключові протистояння
- Ендрю Віггінс – Джейсон Тейтум, Стефен Каррі – Маркус Смарт, Кевон Луні – Роберт Вільямс III
X-factor
- Джордан Пул, Гері Пейтон ІІ (обидва - ГСВ) - Грант Вільямс
Трансляція в Україні
- Телеканали Setanta Sports Україна
Прогноз букмекерів
- Перемога Голден Стейт - 1,65, Бостона - 2,25
Прогноз чемпіона
- Перемога Голден Стейт в 5 матчах