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Легендарна династія проти молодих і амбітних: анонс фіналу НБА Голден Стейт – Бостон

Сьогодні 13:42 161 0

Голден Стейт Ворріорз зіграє проти Бостон Селтікс у фіналі НБА 2022. Найсильніша команда останнього десятиріччя та перший чемпіон в історії проти однієї з двох найтитулованіших команд в історії. 

До слова, команди на двох зіграли в 31 фіналі, але зустрічалися лише одного разу. У фіналі 1964 року Бостон переміг - 4:1.

Голден Стейт

  • 6-разовий чемпіон (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018);
  • Арена - Чейз центр (Сан-Франциско, 18 064)

Склад

  1. Джонатан Кумінга
  2. Гері Пейтон ІІ
  3. Деміон Лі
  4. Кріс Чиозза
  5. Джордан Пул
  6. Мозес Муді
  7. Кевон Луні
  8. Неманья Б'єліца
  9. Андре Ігудала
  10. Клей Томпсон
  11. Куиндеррі Візерспун
  12. Ендрю Віггінс
  13. Дреймонд Грін
  14. Стефен Каррі
  15. Отто Портер
  16. Джеймс Вайзмен*
  17. Хуан Тоскано-Андерсон

Бостон

  • 17-разовий чемпіон (1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008)
  • Арена - Ті Ді Гарден (Бостон, 18 624)

Склад

  1. Джейсон Тейтум
  2. Джейлен Браун
  3. Деррік Вайт
  4. Пейтон Притчард
  5. Грант Вільямс
  6. Джабарі Паркер
  7. Аарон Нейсміт
  8. Сем Хаузер
  9. Маркус Смарт
  10. Хуан Ернангомес
  11. Ел Хорфорд
  12. Роберт Вільямс III
  13. Ромео Ленгфорд
  14. Бродрик Томас

Ключові протистояння

  • Ендрю Віггінс – Джейсон Тейтум, Стефен Каррі – Маркус Смарт, Кевон Луні – Роберт Вільямс III

X-factor

  • Джордан Пул, Гері Пейтон ІІ (обидва - ГСВ) - Грант Вільямс

Трансляція в Україні

  • Телеканали Setanta Sports Україна

Прогноз букмекерів

  • Перемога Голден Стейт - 1,65, Бостона - 2,25

Прогноз чемпіона

  • Перемога Голден Стейт в 5 матчах
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