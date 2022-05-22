Лень та Михайлюк приєднаються до збірної України в серпні

Тренер збірної України розповів про гравців, які грають в НБА

Джерело - ФБУ.

Гравці НБА Олексій Лень та Святослав Михайлюк не зіграють за збірну України в липневих матчах кваліфікації на ЧС-2023.

Про це повідомив головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс.

"Ми постійно на контакті з Ленем і Михайлюком і хлопці готові грати за збірну, для них це, як і для кожного гравця за честь. Але є правила НБА, якщо ми зараз будемо їх задіювати за збірну, ми можемо їх втратити після".

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"Ми пам’ятаємо, що з Ленем і Михайлюком Україна уже обігрувала Іспанію у 2017-му, але, думаю, у цьому вікні ми маємо вирішувати свої завдання без них, а вже у серпні зустрічати їх у збірній на наступне вікно кваліфікації та чемпіонат Європи", - сказав Багатскіс.

Україна зіграє три матчі кваліфікації на ЧС-2023: 1 липня зіграють проти Грузії та 7 липня – проти Іспанії. Ці номінально домашні матчі пройдуть у Ризі, виїзний матч проти Північної Македонії пройде 4 липня у Скоп’є.