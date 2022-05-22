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Міцич може продовжити кар'єру в НБА

Сьогодні 12:11 255 0
Баскетболіст зацікавив низку клубів
Міцич може продовжити кар'єру в НБА
Фото Getty Images

Джерело - sport.ua.

Лідера Анадолу Ефес Василя Міцича визнано найціннішим гравцем Фіналу чотирьох у Белграді.

Про це повідомляє ESPN.

Міцич приніс Ефесу перемогу у півфіналі над Олімпіакосом, набравши 15 очок та 9 передач і поклавши переможний триочковий наприкінці. У фіналі з Реалом він набрав 23 очки та 2 передачі та також допоміг Ефесу кількома далекими влученнями у четвертій десятихвилинці.

У послугах Міцича зацікавлено кілька команд НБА.

Міцич був обраний "Філадельфією" під 52-м номером драфту в 2014 році. Наразі права на серба належать Оклахомі.

Минулого сезону Міцич був визнаний найціннішим гравцем Євроліги.

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