Торонто Михайлюка переграв Філадельфію, Юта здолала Даллас. Результати матчів плей-оф НБА

До вашої уваги результати матчів плей-оф НБА за 23 квітня

Джерело - Чемпіон.

23 квітня відбулися чотири матчі першого раунду плей-оф НБА сезону-2021/22.

Відзначимо, що український баскетболіст, захисник Торонто Репторз, Святослав Михайлюк вперше в кар’єрі зіграв в матчі плей-оф НБА.

НБА

Плей-оф

Перший раунд

23 квітня

Торонто - Філадельфія 110:102 (24:24, 30:25, 26:28, 30:25)

Рахунок у серії - 1:3.

Юта - Даллас 100:99 (24:23, 30:19, 24:39, 22:18)

Рахунок у серії - 2:2

Бруклін - Бостон 103:109 (25:30, 25:23, 22:28, 31:28)

Рахунок у серії - 0:3

Міннесота - Мемфіс 119:118 (33:28, 27:28, 33:31, 26:31)

Рахунок у серії - 2:2