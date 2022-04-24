Торонто Михайлюка переграв Філадельфію, Юта здолала Даллас. Результати матчів плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.
23 квітня відбулися чотири матчі першого раунду плей-оф НБА сезону-2021/22.
Відзначимо, що український баскетболіст, захисник Торонто Репторз, Святослав Михайлюк вперше в кар’єрі зіграв в матчі плей-оф НБА.
НБА
Плей-оф
Перший раунд
23 квітня
Торонто - Філадельфія 110:102 (24:24, 30:25, 26:28, 30:25)
Рахунок у серії - 1:3.
Юта - Даллас 100:99 (24:23, 30:19, 24:39, 22:18)
Рахунок у серії - 2:2
Бруклін - Бостон 103:109 (25:30, 25:23, 22:28, 31:28)
Рахунок у серії - 0:3
Міннесота - Мемфіс 119:118 (33:28, 27:28, 33:31, 26:31)
Рахунок у серії - 2:2