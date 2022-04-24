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Михайлюк дебютував у плей-оф НБА

Сьогодні 10:09 122 0
Захисник Торонто вийшов на паркет у матчі з Філадельфією
Михайлюк дебютував у плей-оф НБА
#Святослав Михайлюк

Джерело - sport.ua.

Український баскетболіст, захисник Торонто Репторз, Святослав Михайлюк вперше в кар’єрі зіграв в матчі плей-оф НБА.

24-річний баскетболіст вийшов на майданчик у четвертому матчі серії першого раунду з Філадельфією. Михайлюк провів на паркеті 1 хвилину 19 секунд.

За проведений на майданчику час Святослав Михайлюк отримав 1 фол.

Торонто здолав Філадельфію з рахунком 110:102 і скоротив відставання у серії - 1:3.

Михайлюк став шостим українцем у плей-оф НБА. До цього в плей-оф грали Віталій Потапенко, Станіслав Медведенко, Олексій Печеров, Кирило Фесенко і Олексій Лень.

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