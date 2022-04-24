Михайлюк дебютував у плей-оф НБА

Захисник Торонто вийшов на паркет у матчі з Філадельфією

Український баскетболіст, захисник Торонто Репторз, Святослав Михайлюк вперше в кар’єрі зіграв в матчі плей-оф НБА.

24-річний баскетболіст вийшов на майданчик у четвертому матчі серії першого раунду з Філадельфією. Михайлюк провів на паркеті 1 хвилину 19 секунд.

За проведений на майданчику час Святослав Михайлюк отримав 1 фол.

Торонто здолав Філадельфію з рахунком 110:102 і скоротив відставання у серії - 1:3.

Михайлюк став шостим українцем у плей-оф НБА. До цього в плей-оф грали Віталій Потапенко, Станіслав Медведенко, Олексій Печеров, Кирило Фесенко і Олексій Лень.