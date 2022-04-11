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Сізов відправив виручені кошти за перстень на допомогу ЗСУ

Сьогодні 18:25 73 0
Баскетболіст продав свій золотий чемпіонський перстень
Сізов відправив виручені кошти за перстень на допомогу ЗСУ
#Олександр Сізов

Джерело - Чемпіон.

Капітан БК Запоріжжя виставив на аукціон свій золотий чемпіонський перстень, отриманий у складі Дніпра в сезоні 2019/20.

Його придбав віцепрезидент Харківських Соколів Гліб Ушаков за 55 000 гривень. Хлопці відправили всі кошти до благодійного фонду на потреби ЗСУ.

"Оскільки на сьогодні рідний Харків - одна з гарячих точок України, вирішили з Glib Ushakov розділити суму та перерахувати кошти двом волонтерам, які щодня допомагають нашій країні у боротьбі з окупантами. Також вирішили з Глібом, що передача перстня відбудеться на одному з матчів баскетбольного клубу Харківські Соколи у Харкові", - зазначив Сізов.

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Допис, поширений Alexander Sizov (@sasha_siz)

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