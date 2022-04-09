Ягупова вивела Фенербахче у фінал Євроліги

Капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова допомогла своєму Фенербахче пробитись до фіналу Євроліги.

Джерело - Чемпіон.

Аліна Ягупова допомогла Фенербахче обіграти УСК Прага (83:74) і вийти до фіналу жіночої Євроліги.

Аліна Ягупова стала кращою гравчинею матчу, набравши 24 очки (5/5 двоочкових, 4/11 триочкових, 2/2 штрафшних), віддала 7 передач, зібрала 4 підбирання, зробила 4 перехоплення при 2 фолах та 5 втратах. РЕ 27.

Фенербахче у неділю, 10 квітня, зіграє у фіналі Євроліги з угорським Шопроном, спробувавши вперше в своїй історії виграти Євролігу. Початок матчу о 17:00 за Києвом.

Євроліга 2021/22

1/2 фіналу, 08 квітня

УСК Прага - Фенербахче 74:83 (23:28, 22:10, 18:21, 11:24)

Нагадаємо, Ягупова фінішувала третьою у голосуванні за MVP Євроліги.