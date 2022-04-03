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Ягупова фінішувала третьою у голосуванні за MVP Євроліги

Сьогодні 11:40 242 0
Українка потрапила до символічної збірної сезону
Ягупова фінішувала третьою у голосуванні за MVP Євроліги
#Аліна Ягупова

Джерело - fbu.ua.

Капітан збірної України та захисниця турецького Фенербахче Аліна Ягупова посіла третє місце в голосуванні на звання MVP сезону жіночої Євроліги.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Найкращою гравчинею сезону стала американська атакувальна захисниця іспанської Авеніди Калі Коппер.

Американка стала першою в голосуванні тренерів жіночої Євроліги та ЗМІ, а також поділила друге місце з Аліною Ягуповою в опитуванні капітанів команд. Аліна стала кращою за версією вболівальників, третьою у голосуванні тренерів та четвертою - серед представників ЗМІ.

Ягупова допомогла команді пробитись до Фіналу чотирьох. У 16 матчах сезону у Євролізі Аліна в середньому проводила на майданчику 34.9 хвилин. За цей час українка набирала 16.2 очки, здійснювала 5.3 підбори та робила 5.4 передач.

Титул Ягупова MVP сезону жіночої Євроліги завойовувала двічі - у 2020 та 2021 роках. В цьому сезоні вона претендувала на третє визнання поспіль.

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