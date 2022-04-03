Ягупова фінішувала третьою у голосуванні за MVP Євроліги

Джерело - fbu.ua.
Капітан збірної України та захисниця турецького Фенербахче Аліна Ягупова посіла третє місце в голосуванні на звання MVP сезону жіночої Євроліги.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Найкращою гравчинею сезону стала американська атакувальна захисниця іспанської Авеніди Калі Коппер.
Американка стала першою в голосуванні тренерів жіночої Євроліги та ЗМІ, а також поділила друге місце з Аліною Ягуповою в опитуванні капітанів команд. Аліна стала кращою за версією вболівальників, третьою у голосуванні тренерів та четвертою - серед представників ЗМІ.
Ягупова допомогла команді пробитись до Фіналу чотирьох. У 16 матчах сезону у Євролізі Аліна в середньому проводила на майданчику 34.9 хвилин. За цей час українка набирала 16.2 очки, здійснювала 5.3 підбори та робила 5.4 передач.
Титул Ягупова MVP сезону жіночої Євроліги завойовувала двічі - у 2020 та 2021 роках. В цьому сезоні вона претендувала на третє визнання поспіль.
💎 THE 2021-22 ALL-EUROLEAGUE WOMEN 1ST TEAM! 💎— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 1, 2022
⭐ Alina Iagupova
⭐ @MariaaConde
⭐ @kahleahcopper
⭐ @satou_sabally
⭐ @athomas_25#EuroLeagueWomen