Президент БК Тернопіль повернув Забірченку перстень, який придбав на благодійному аукціоні

Джерело - Чемпіон.

Президент БК Тернопіль Ігор Комендат став переможцем благодійного аукціону, який влаштував головний тренер команди, екскапітан національної збірної України Дмитро Забірченко.

Раніше Забірченко виставив на аукціон перстень, який отримав, ставши чемпіоном української Суперліги у складі Будівельника у 2011 році.

Комендат виграв лот, віддавши за перстень 400 тисяч гривень, які Забірченко пожертвує на благодійність та допомогу українській армії.

Президент клубу, як повідомив сам Дмитро на своїй сторінці в Facebook, після аукціону повернув чемпіонський перстень його володарю.