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Леброн учетверте в кар’єрі пропустить плей-оф НБА

Сьогодні 09:25 124 0
Лейкерс втратив шанс на вихід до плей-оф
Леброн учетверте в кар’єрі пропустить плей-оф НБА
#NBA, #Леброн Джеймс, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - ESPN.

Лейкерс зазнали поразки від Фінікса в матчі регулярного чемпіонату НБА і втратили шанси на вихід у плей-оф.

Про це повідомляє ESPN.

Лідер Лейкерс Леброн Джеймс пропустив гру через пошкодження. Джеймс пропустив чотири матчі з останніх п’яти.

Це четвертий раз у кар’єрі 37-річного Джеймса, коли його команда не пройшла у плей-оф. Чотириразовий чемпіон НБА пропускав плей-оф у сезонах-2003/04 та 2004/05, а також у його першому сезоні за Лейкерс (2018/19).

Остання путівка до турніру за вихід у плей-оф у Західній конференції дісталася Сан-Антоніо, який виграв у Денвера.

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