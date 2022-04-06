Леброн учетверте в кар’єрі пропустить плей-оф НБА

Джерело - ESPN.
Лейкерс зазнали поразки від Фінікса в матчі регулярного чемпіонату НБА і втратили шанси на вихід у плей-оф.
Про це повідомляє ESPN.
Лідер Лейкерс Леброн Джеймс пропустив гру через пошкодження. Джеймс пропустив чотири матчі з останніх п’яти.
Це четвертий раз у кар’єрі 37-річного Джеймса, коли його команда не пройшла у плей-оф. Чотириразовий чемпіон НБА пропускав плей-оф у сезонах-2003/04 та 2004/05, а також у його першому сезоні за Лейкерс (2018/19).
Остання путівка до турніру за вихід у плей-оф у Західній конференції дісталася Сан-Антоніо, який виграв у Денвера.