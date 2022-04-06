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Лейкерс програли Фініксу і втратили шанси на плей-оф. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:32 158 0
Відбулися матчі НБА
Лейкерс програли Фініксу і втратили шанси на плей-оф. Результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 12 матчів регулярного чемпіонату НБА.

Лейкерс програли Фініксу і втратили шанси на вихід у турнір плей-оф. Торонто Святослава Михайлюка переміг Атланту. Українець не виходив на майданчик.

Сакраменто Олексія Леня поступився Новому Орлеану (109:123). Лень також не виходив на паркет.

НБА - Регулярний чемпіонат
5 квітня

Індіана - Філадельфія 122:131 (31:33, 28:49, 40:25, 23:24)

Орландо – Клівленд 120:115 (35:36, 24:25, 32:25, 29:29)

Бруклін – Г'юстон 118:105 (30:25, 34:22, 26:27, 28:31)

Маямі – Шарлотт 144:115 (29:32, 41:28, 32:37, 42:18)

Торонто – Атланта 118:108 (27:31, 29:21, 33:31, 29:25)

Чикаго – Мілвокі 106:127 (20:26, 26:32, 36:38, 24:31)

Міннесота – Вашингтон 114:132 (38:35, 28:32, 27:34, 21:31)

Оклахома-Сіті – Портленд 98:94 (29:27, 19:27, 19:28, 31:12)

Денвер – Сан-Антоніо 97:116 (30:32, 14:32, 35:21, 18:31)

Юта – Мемфіс 121:115 OT (24:19, 26:31, 33:33, 27:27, 11:5)

Сакраменто – Новий Орлеан 109:123 (25:27, 32:33, 27:35, 25:28)

Фінікс – Лейкерс 121:110 (28:31, 35:27, 35:22, 23:30)

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