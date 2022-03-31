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Гравець збірної України продовжить кар'єру у Саудівській Аравії

Сьогодні 13:38 67 0
Гравці Дніпра змінили клуб
Гравець збірної України продовжить кар'єру у Саудівській Аравії
#Кравцов

Джерело - fbu.ua.

Баскетболісти Дніпра В'ячеслав Кравцов та Анатолій Шундель залишили українську команду та підписали контракти з новими клубами.

Про це повідомляє ФБУ.

Центровий збірної України та Дніпра Кравцов гратиме у Саудівській Аравії у клубі Охід Медіна, який минулого сезону посів 4-е місце у чемпіонаті країни. В'ячеслав цього сезону за Дніпро у 29 іграх у середньому набирав 12,9 очка, робив 5,7 підбирання, 1,3 передачі та 1,3 блок-шота.

Захисник Дніпра Шундель продовжить сезон у чеському клубі Пардубіце, який посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Чехії.

Нагадаємо, Тиртишник продовжить кар’єру у Швейцарії.

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