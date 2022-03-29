Тиртишник продовжить кар’єру у Швейцарії

Джерело - fbu.ua.
Український розіграючий Київ-Баскета Ілля Тиртишник продовжить свою кар’єру у швейцарському клубі Баскет Массагно.
Про це повідомляє пресслужба швейцарського клубу.
Тиртишник вже кілька днів тренується з командою.
Баскет Массагно наразі посідає другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Швейцарії, поступаючись лише Фрібургу.
Це дебютний сезон Тиртишника в якості професійного гравця, який він почав у київському Київ-Баскеті. У 27 іграх Суперліги на його рахунку в середньому 7,6 очка та 1,4 передачі. У Кубку Європи ФІБА Тиртишник набирав 3,5 очки в 10 зіграних матчах.