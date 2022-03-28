Головне
У будинку Усика оселилися російські окупанти
Вчора 15:03 9733
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 11:19 35528
Українським фігуристам заборонили вставляти слова Зеленського в пісню на чемпіонаті світу
Вчора 23:54 2422 1
Калініна вийшла у четверте коло турніру WTA у Маямі
Вчора 22:25 575 1
У Маріуполі загинув чемпіон світу з кікбоксингу
Вчора 20:38 806
Дружина Усика відреагувала на захоплення їх будинку російськими військовими
Вчора 18:43 1426
Литвиненко виграла золото Кубка Європи з дзюдо
Вчора 16:30 555
Вірт: Батько Тимощука в теробороні Луцька
Вчора 13:39 1230
Яремчук: Російська армія безжально і цілеспрямовано знищує українців
Вчора 09:55 494
Терлюга: Буду захищати гідність України на міжнародній арені
26.03.2022 23:52 628
Прямі трансляції

Леброн набрав 37 тис очок в НБА

Сьогодні 12:30 140 0
Леброн Джеймс став другим в історії НБА гравцем, який подолав позначку у 37 тисяч очок
Леброн набрав 37 тис очок в НБА
Фото - gettyimages
#NBA, #Леброн Джеймс, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс  став другим гравцем в історії НБА, якому вдалося подолати позначку 37 тисяч набраних очок за кар’єру.

У матчі з Новим Орлеаном (108:116) 37-річний баскетболіст записав на свій рахунок 39 очок, довівши загальний показник до позначки 37024 і посісти друге місце у рейтингу. 

Кращим за Леброна тепер тільки Карім Абдул-Джаббар, у якого 38 387 очок за ігрову кар'єру.

Також нещодавно Джеймс став першим гравцем в історії НБА, якому вдалося зробити 10 000 підбирань та 10 000 передач.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NBA (@nba)

Коментарі ()
Популярне зараз
Дружина Усика відреагувала на захоплення їх будинку російськими військовими Дружина Усика відреагувала на захоплення їх будинку російськими військовими 1426
У будинку Усика оселилися російські окупанти У будинку Усика оселилися російські окупанти 9733
Українським фігуристам заборонили вставляти слова Зеленського в пісню на чемпіонаті світу Українським фігуристам заборонили вставляти слова Зеленського в пісню на чемпіонаті світу 2422 1
Дівчина дня! Успішна, приваблива, небезпечна: Анжеліка Терлюга святкує день народження Дівчина дня! Успішна, приваблива, небезпечна: Анжеліка Терлюга святкує день народження 3577
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 35528
Ракицький тренується з Металістом і може зіграти за збірну України? Ракицький тренується з Металістом і може зіграти за збірну України? 1461
Рекомендуємо
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6535
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 87505 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 11896
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18347
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 19926
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 10902