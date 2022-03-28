Леброн набрав 37 тис очок в НБА

Леброн Джеймс став другим в історії НБА гравцем, який подолав позначку у 37 тисяч очок

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс став другим гравцем в історії НБА, якому вдалося подолати позначку 37 тисяч набраних очок за кар’єру.

У матчі з Новим Орлеаном (108:116) 37-річний баскетболіст записав на свій рахунок 39 очок, довівши загальний показник до позначки 37024 і посісти друге місце у рейтингу.

Кращим за Леброна тепер тільки Карім Абдул-Джаббар, у якого 38 387 очок за ігрову кар'єру.

Також нещодавно Джеймс став першим гравцем в історії НБА, якому вдалося зробити 10 000 підбирань та 10 000 передач.