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Леброн встановив історичне досягнення у НБА

Сьогодні 09:41 251 0
Леброн Джеймс став першим в історії НБА, хто набрав по 10 тисяч очок, підбирань та передач
Леброн встановив історичне досягнення у НБА
Фото - gettyimages
#Леброн Джеймс, #Лос-Анджелес Лейкерс, #рекорд НБА

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс досяг позначки 10 тис результативних передач за кар'єру в НБА.

Джеймс записав на свій рахунок 6 передач у зустрічі з Санз (111:140) і довів кар'єрний показник до позначки 10 004. Ювілейною стала передача на Кармело Ентоні у другій чверті.

37-річний Джеймс став єдиним гравцем в історії ліги, який набрав за кар'єру щонайменше 10 тисяч очок, 10 тисяч підбирань та 10 тисяч передач.

У загальному списку найкращих асистентів НБА Леброн посідає 7 місце.

1 Джон Стоктон 15806
2 Джейсон Кідд 12 091
3 Кріс Пол 10 894
4 Стів Неш 10 335
5 Марк Джексон 10334
6 Меджік Джонсон 10 141
7 Леброн Джеймс 10004.

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