Леброн встановив історичне досягнення у НБА

Джерело - Чемпіон.
Форвард Лейкерс Леброн Джеймс досяг позначки 10 тис результативних передач за кар'єру в НБА.
Джеймс записав на свій рахунок 6 передач у зустрічі з Санз (111:140) і довів кар'єрний показник до позначки 10 004. Ювілейною стала передача на Кармело Ентоні у другій чверті.
37-річний Джеймс став єдиним гравцем в історії ліги, який набрав за кар'єру щонайменше 10 тисяч очок, 10 тисяч підбирань та 10 тисяч передач.
У загальному списку найкращих асистентів НБА Леброн посідає 7 місце.
1 Джон Стоктон 15806
2 Джейсон Кідд 12 091
3 Кріс Пол 10 894
4 Стів Неш 10 335
5 Марк Джексон 10334
6 Меджік Джонсон 10 141
7 Леброн Джеймс 10004.