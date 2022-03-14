Леброн встановив історичне досягнення у НБА

Леброн Джеймс став першим в історії НБА, хто набрав по 10 тисяч очок, підбирань та передач

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс досяг позначки 10 тис результативних передач за кар'єру в НБА.

Джеймс записав на свій рахунок 6 передач у зустрічі з Санз (111:140) і довів кар'єрний показник до позначки 10 004. Ювілейною стала передача на Кармело Ентоні у другій чверті.

37-річний Джеймс став єдиним гравцем в історії ліги, який набрав за кар'єру щонайменше 10 тисяч очок, 10 тисяч підбирань та 10 тисяч передач.

У загальному списку найкращих асистентів НБА Леброн посідає 7 місце.

1 Джон Стоктон 15806

2 Джейсон Кідд 12 091

3 Кріс Пол 10 894

4 Стів Неш 10 335

5 Марк Джексон 10334

6 Меджік Джонсон 10 141

7 Леброн Джеймс 10004.