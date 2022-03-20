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Леброн - другий за кількістю набраних очок в історії НБА

Сьогодні 09:41 55 0
Леброн обійшов Карла Мелоуна
Леброн - другий за кількістю набраних очок в історії НБА
Фото - gettyimages
#NBA, #Леброн Джеймс, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс став другим в історії НБА за набраними очками.

Про це повідомляє НБА.

У матчі з Вашингтоном (119:127) Леброн заробив 38 очок, що дозволило йому обігнати Карла Мелоуна (36 928 очок) і посісти друге місце у рейтингу. Кращим за Леброна тепер тільки Карім Абдул-Джаббар, у якого 38 387 очок за ігрову кар'єру.

Також нещодавно Джеймс став першим гравцем в історії НБА, якому вдалося зробити 10 000 підбирань та 10 000 передач.

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Публикация от NBA (@nba)

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