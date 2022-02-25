Лень та Михайлюк: Дорогі земляки-українці, тримайтеся

Джерело - Чемпіон.
Українські баскетболісти НБА Олексій Лень та Святослав Михайлюк відреагували на вторгнення Росії в Україну.
Відповідний пост з'явився у Інстаграмі Леня.
"Велика трагедія спіткала нашу рідну Україну. Ми категорично засуджуємо війну. Україна - мирна, суверенна держава, в якій живуть люди, котрі хочуть самі вирішувати свою долю".
Росія почала війну проти України: Розпочалися масовані обстріли LIVE
"Ми молимося за наші родини, друзів та близьких та всіх людей, які перебувають на території України та сподіваємося на якнайшвидше завершення цієї жахливої війни. Дорогі земляки-українці, тримайтеся! В єднанні наша сила! Ми з вами", - йдеться у повідомленні.
Переглянути цей допис в Instagram