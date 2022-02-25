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Лень та Михайлюк: Дорогі земляки-українці, тримайтеся

Сьогодні 08:49 329 0
Лень та Михайлюк: Дорогі земляки-українці, тримайтеся
#NBA, #Олексій Лень, #Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Українські баскетболісти НБА Олексій Лень та Святослав Михайлюк відреагували на вторгнення Росії в Україну.

Відповідний пост з'явився у Інстаграмі Леня.

"Велика трагедія спіткала нашу рідну Україну. Ми категорично засуджуємо війну. Україна - мирна, суверенна держава, в якій живуть люди, котрі хочуть самі вирішувати свою долю".

  Росія почала війну проти України: Розпочалися масовані обстріли LIVE

"Ми молимося за наші родини, друзів та близьких та всіх людей, які перебувають на території України та сподіваємося на якнайшвидше завершення цієї жахливої війни. Дорогі земляки-українці, тримайтеся! В єднанні наша сила! Ми з вами", - йдеться у повідомленні. 

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Допис, поширений Alex Len (@alexlen_25)

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