ФБУ: баскетбол в Україні продовжуватиметься, але без глядачів

23 лютого в Україні був запроваджений надзвичайний стан

Джерело - Чемпіон.

Баскетбольні матчі відбуватимуться після введення надзвичайного стану в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України

23 лютого в Україні був запроваджений надзвичайний стан. Спортивні заходи відбуватимуться без уболівальників.

23 лютого Рада нацбезпеки та оборони звернулася до Верховної Ради із закликом запровадити надзвичайний стан на всій території України, крім Луганської і Донецької областей. Це сталося на фоні загрози нового вторгнення російських військ в Україну.

Пізніше на сайті Верховної Ради з'явився Указ Президента щодо запровадження надзвичайного стану в Україні з опівночі 24 лютого. Він передбачає заборону на проведення масових та спортивних заходів. Але перед тим, як проголосувати за запровадження надзвичайного стану, лідери фракцій Верховної ради домовились про деякі зміни.

Зокрема, згідно з новою версією указу, запровадження надзвичайного стану не накладе заборону на проведення спортивних заходів. Вони як і раніше будуть проходити, але без вболівальників, тому не підпадатимуть під заборону проведення масових заходів.