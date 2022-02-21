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Каррі - MVP Матча всіх зірок НБА-2022

Сьогодні 08:59 109 0
Гравець Голден Стейт набрав 50 балів
Каррі - MVP Матча всіх зірок НБА-2022
#NBA, #Голден Стейт, #Стефен Каррі, #Матч всіх зірок 2022

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Голден Стейт Стефен Каррі визнаний MVP Матч усіх зірок НБА-2022.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Каррі допоміг команді Леброна перемогти команду Дюрента з рахунком 163:160.

Гравець Голден Стейт набрав 50 балів. Стеф реалізував 16 3-очкових (16 із 27), що є рекордом Матчів зірок НБА.

За 36 хвилин на майданчику Каррі реалізував 17 з 30 кидків з гри. У його активі також 5 підбирань, 2 передачі, 1 перехоплення та 2 блок-шоти при 5 втратах.

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Допис, поширений NBA (@nba)

Каррі вперше у кар'єрі отримав приз найціннішому гравцю Матчу всіх зірок.

Нагадаємо, Каррі встановив історичне досягнення.

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