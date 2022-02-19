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ФБУ просить перенести матч відбору на ЧС-2023 проти Іспанії

Сьогодні 13:27 127 0
ФБУ просить перенести матч на літо 2022 року
ФБУ просить перенести матч відбору на ЧС-2023 проти Іспанії
#ФБУ

Джерело - fbu.ua.

Федерація баскетболу України звернулася до ФІБА із проханням перенести домашній матч збірної України проти команди Іспанії на літо 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ,

"Зважаючи на рішення ФІБА та надану в листі інформацію, ми вважаємо за доцільне і необхідне використовувати всі можливості для проведення цього поєдинку в Києві, тому, слідуючи нашим цінностям та цілям, в надії на те, що ситуація стабілізується і не буде більше штучної паніки та нагнітання, ми просимо ФІБА розглянути можливість проведення цього матчу в червні-липні 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Збірна України зіграє проти Іспанії на виїзді — 24 лютого в місті Кордова, після чого 27 лютого о 16:00 прийматиме іспанців в київському Палаці спорту. 

Нагадаємо, збірна Іспанії назвала склад на матчі проти України.

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