ФБУ просить перенести матч відбору на ЧС-2023 проти Іспанії

Федерація баскетболу України звернулася до ФІБА із проханням перенести домашній матч збірної України проти команди Іспанії на літо 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ,

"Зважаючи на рішення ФІБА та надану в листі інформацію, ми вважаємо за доцільне і необхідне використовувати всі можливості для проведення цього поєдинку в Києві, тому, слідуючи нашим цінностям та цілям, в надії на те, що ситуація стабілізується і не буде більше штучної паніки та нагнітання, ми просимо ФІБА розглянути можливість проведення цього матчу в червні-липні 2022 року", - йдеться в повідомленні.