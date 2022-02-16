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Збірна Іспанії назвала склад на матчі проти України

Сьогодні 14:14 98 0
Став відомий склад збірної Іспанії
Збірна Іспанії назвала склад на матчі проти України
#Збірна України з баскетболу, #ФБУ

Джерело - ukrbasket.net.

Тренерський штаб чоловічої збірної Іспанії назвав розширений перелік гравців, які готуватимуться до наступних кваліфікаційних матчів чемпіонату світу 2023 року проти команди України.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Тренування розпочнуть 16 гравців: Альберто Діас (Унікаха), Дані Перес (Манреса), Ферран Бассас (Ховентут), Жоан Састре (Тенерифе), Френсис Алонсо (Унікаха), Хосеп Пуерто (Валенсія), Хабі Лопес-Аростегі (Валенсія), Оріол Паулі (Андорра), Джонатан Баррейро (Унікаха), Дані Дієс (Бургос), Мікель Сальво (Гран-Канарія), Хайме Праділья (Валенсія), Янкуба Сіма (Манреса), Рубен Герреро (Унікаха), Фран Герра (Тенерифе).

Спочатку збірна України зіграє проти Іспанії на виїзді — 24 лютого в місті Кордова, після чого 27 лютого о 16:00 прийматиме іспанців в київському Палаці спорту. 

Нагадаємо, ФІБА змінила формат Єврокубка.

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