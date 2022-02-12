Одеса перемогла Кривбас у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Одеса обіграла вдома Кривбас у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Матч завершився з рахунком 83:77 на користь одеського клубу.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
12 лютого
Одеса – Кривбас 83:77 (17:28, 21:15, 24:23, 20:11)
Одеса: Лейманіс (13 + 12 асистів), Ткачук (3), Агафонов (24 + 6 підбирань + 3 асисти), Фіцпатрік (20 + 4 підбирання), Шепарт (6 + 11 підбирань) – старт, Лауріс (5), Гутман (0), Новіков (3), Марченко (11)
Кривбас: Коренюк (18), Бондарчук (6 + 8 підбирань) , Артамонов (16 + 14 асистів), Поповіч (11 + 3 підбирання), Латковіч (10) – старт, Старцев (4), Фролов (6), Вуковіч (6)
Нагадаємо, Дніпро вперше в сезоні переміг Київ-Баскет у Суперлізі.