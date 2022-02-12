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Одеса перемогла Кривбас у Суперлізі

Сьогодні 22:54 80 0
Одеса перемогла Кривбас у Суперлізі
#БК Одеса, #Суперліга, #БК Кривбас

Джерело - Чемпіон.

Одеса обіграла вдома Кривбас у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 83:77 на користь одеського клубу.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

12 лютого

Одеса – Кривбас 83:77 (17:28, 21:15, 24:23, 20:11)

Одеса: Лейманіс (13 + 12 асистів), Ткачук (3), Агафонов (24 + 6 підбирань + 3 асисти), Фіцпатрік (20 + 4 підбирання), Шепарт (6 + 11 підбирань) – старт, Лауріс (5), Гутман (0), Новіков (3), Марченко (11)

Кривбас: Коренюк (18), Бондарчук (6 + 8 підбирань) , Артамонов (16 + 14 асистів), Поповіч (11 + 3 підбирання), Латковіч (10) – старт,  Старцев (4), Фролов (6), Вуковіч (6)

Нагадаємо, Дніпро вперше в сезоні переміг Київ-Баскет у Суперлізі.

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