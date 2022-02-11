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Дніпро вперше в сезоні переміг Київ-Баскет у Суперлізі

Сьогодні 22:11 140 0
Дніпро розібрався з Київ-Баскетом
Дніпро вперше в сезоні переміг Київ-Баскет у Суперлізі
#Дніпро, #Київ-Баскет, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет вдома поступився Дніпру у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 79:60 на користь гостей.

Дніпро подовжив переможну серію в національній першості до п’яти поспіль перемог та вперше в сезоні здолав Київ-Баскет — 79:60. 

Найкращим у складі гостей став Ді Джей Купер, який набрав лише 4 очка, але повністю контролював швидкості в цьому матчі, віддав 12 передач, зробив 9 підбирань та 6 перехоплень, а його рейтинг ефективності становив максимальні в матчі 25 балів.

Суперліга - Регулярний чемпіонат:

11 лютого

Київ-Баскет - Дніпро 60:79 (17:24, 21:22, 6:19, 16:14)

Київ-Баскет: Войналович 10 + 7 підбирань, Вудсон 8, Скапінцев 5 + 8 підбирань + 6 блок-шотів, Ковальов 4, Кеффі 2 — старт, Томпсон 12 + 8 передач, Гаррет 8 + 6 підбирань, Анікієнко 5, Тиртишник 4, Свінг 2, Іванов 0

Дніпро: Кравцов 17 + 5 підбирань + 2 перехоплення, Павлов 9, Закурдаєв 5, Крутоус 5, Купер 4 + 12 передач + 9 підбирань + 6 перехоплень — старт, Бобров 14, Санон 9, Зотов 9, Шундель 3, Колдомасов 2, Тимофеєнко 2

Раніше Черкаські Мавпи перемогли Запоріжжя.

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