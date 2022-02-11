Черкаські Мавпи обіграли Запоріжжя у Суперлізі

Черкаські Мавпи вперше в сезоні обіграли Запоріжжя

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи здолали на виїзді Запоріжжя у матчі регулярного чемпіонату Суперліги Windrose.

Найкращим гравцем матчу став Іван Ткаченко, який набрав 25 очок, один асист і два підбирання.

Наступний матч Запоріжжя зіграє проти Будівельника на цій же арені 13 лютого. Черкаські Мавпи будуть грати проти Кривбасу 17 лютого на виїзді.

Суперліга - Регулярний чемпіонат:

11 лютого

Запоріжжя – Черкаські Мавпи 82:86 (25:25, 19:22, 27:20, 11:18)

Запоріжжя: Тітов (17), Френсіс (19 + 7 підбирань), Сізов (3), Джозеф (23), Удрас (12 + 10 підбирань), Соколенко (0), Мав’ен (3), Міхеев (3), Морозов (2)

Черкаські Мавпи: Кольченко (2), Ткаченко (25 + 2 підбирання), Дугат (19 + 8 підбирань + 7 асистів), Приймак (9), Сергеев (2), Хамільтон (15 + 7 підбирань), Попов (2), Шаліч (8), Конате (4), Бондаренко (0)

Раніше Хімік поступився Черкаським Мавпам у Суперлізі.