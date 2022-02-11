Тернопіль обіграв Харківські Соколи у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Тернопіль вдома обіграв Харківських Соколів у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Суперліга - Регулярний чемпіонат:
11 лютого
Тернопіль - Харківські соколи 76:66 (25:17, 16:19, 18:19, 17:11)
Тернопіль: Бояркін (8 очок + 2 підбирання + 1 передача), Фурстінгер (6 очок + 7 підбирань + 4 передачі), Луценко (2 очки + 3 підбирання + 1 передача), Джонс (12 очок + 4 підбирання + 4 передачі), Сандул (15 очок + 7 підбирань + 2 передачі) — старт, Боднар, Місяць, Шиманський (4 очки), Домаркас (18 очок + 3 підбирання + 3 передачі), Мюррі (2 очки + 1 підбирання + 4 передачі), Головчик, Дашич (9 очок + 7 підбирань)