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Тернопіль обіграв Харківські Соколи у Суперлізі

Сьогодні 21:12 169 0
Домашня перемога Тернополя
Тернопіль обіграв Харківські Соколи у Суперлізі
#Суперліга, #Тернопіль, #Харківські Соколи

Джерело - Чемпіон.

Тернопіль вдома обіграв Харківських Соколів у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Суперліга - Регулярний чемпіонат:

11 лютого

Тернопіль -  Харківські соколи 76:66 (25:17, 16:19, 18:19, 17:11)

Тернопіль: Бояркін (8 очок + 2 підбирання + 1 передача), Фурстінгер (6 очок + 7 підбирань + 4 передачі), Луценко (2 очки + 3 підбирання + 1 передача), Джонс (12 очок + 4 підбирання + 4 передачі), Сандул (15 очок + 7 підбирань + 2 передачі) — старт, Боднар, Місяць, Шиманський (4 очки), Домаркас (18 очок + 3 підбирання + 3 передачі), Мюррі (2 очки + 1 підбирання + 4 передачі), Головчик, Дашич (9 очок + 7 підбирань)

Раніше Черкаські Мавпи перемогли Запоріжжя.

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