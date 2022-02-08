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ФІБА змінила формат Єврокубка

Сьогодні 17:14 202 0
ФІБА змінила формат турніру
ФІБА змінила формат Єврокубка
#Прометей, #Єврокубок ФІБА

Джерело - ukrbasket.net.

Розіграш жіночого баскетбольного Єврокубку нинішнього сезону завершиться Фіналом чотирьох.

Про це повідомляє пресслужба ФБУю

Таке рішення схвалив виконавчий комітет ФІБА Європа. Зміни були прийняті після великої кількості відкладених ігор через пандемією COVID-19, що створює проблеми для учасників.

Так, наприклад, іспанська Валенсія вже встигла здобути дві перемоги у чвертьфіналах. А ось в іще одній парі чвертьфіналістів український клуб Прометей (Слобожанське)  досі не знає свого суперника: французький Фламмес Кароло та турецька Чукурова зіграють свої матчі 1/8 фіналу 16-го та 17 лютого.

"Фінал чотирьох" запланований на 5-7 квітня, місце його проведення оголосять пізніше.

Четверть фінали мають бути зіграні до 2 березня, після цього з 10-го по 18 березня мають пройти півфінали, які визначать учасників "Фіналу чотирьох".

Попередня система включала серії півфіналів та фіналу, які мали проводитися удома та на виїзді.

Раніше Прометей переможно завершив груповий етап Єврокубку ФІБА.

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