Прометей переможно завершив груповий етап Єврокубку ФІБА

Джерело - Чемпіон.
Жіночий Прометей на позитивній ноті завершив груповий етап Єврокубку ФІБА, вдома обігравши турецьку Елязігу.
Український клуб виграв 5 з 6 матчів, набрав 11 очок і став переможцем групи та вийшов у плей-оф.
Єврокубок ФІБА
Група В, 6 тур
2 грудня
Прометей (Україна) – Елязіг (Туреччина) 92:52 (20:12, 25:20, 19:12, 27:8)
Прометей: Аткінс 15 + 6 підбирань, Дацько 5, Холмс 30 + 12 підбирань, Дубровіна 2 + 6 передач, Юркевічус 11 + 18 підбирань – старт; Бабич 21 + 6 передач, Балабан 5, Мироненко 3, Мусієнко 0.