Прометей переможно завершив груповий етап Єврокубку ФІБА

Підручний - найкращий з українців у спринті на Кубку світу
Сьогодні 18:59 720
Ліга чемпіонів. Бенфіка - Ураган: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 22:30 921
АПЛ. Манчестер Юнайтед - Арсенал: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 22:02 900
Стало відомо, як Україна голосувала за Золотий м'яч-2021
Сьогодні 20:41 978
Дженоа Шевченка готує перший зірковий трансфер
Сьогодні 19:43 1241
Жох став чемпіоном світу з армреслінгу
Сьогодні 18:31 314
Динамо може віддати кількох гравців в оренду європейському клубу
Сьогодні 17:57 632
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 17:32 12947
Джошуа може відмовитися від реваншу з Усиком
Сьогодні 17:31 459
Динамо шукає заміну Луческу - ЗМІ
Сьогодні 16:46 2256
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Неймовірно: Лунін здійснив сейв на тренуванні Реала
Неймовірно: Лунін здійснив сейв на тренуванні Реала Віктор Слюсаренко
Сьогодні 20:49 458
Герой кубкового матчу: Голкіпер забив гол та парирував два пенальті
Герой кубкового матчу: Голкіпер забив гол та парирував два пенальті Віктор Слюсаренко
Сьогодні 20:21 650
Не рівень Шевченка. Журналіст показав жахливі умови, в яких грає Дженоа
Не рівень Шевченка. Журналіст показав жахливі умови, в яких грає Дженоа Андрій Дунець
Сьогодні 18:19 907
Зінченко виграв челендж серед гравців Манчестер Сіті
Зінченко виграв челендж серед гравців Манчестер Сіті Віктор Слюсаренко
Сьогодні 15:17 424
Чому не варто робити ставки на товариські матчі у футболі
Чому не варто робити ставки на товариські матчі у футболі Harry BettMan
Сьогодні 14:16 294
Несподівано: Ганна Еберг подарувала медаль юним фанаткам. ФОТО
Несподівано: Ганна Еберг подарувала медаль юним фанаткам. ФОТО Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:45 252
Castore кидає виклик гігантам спортивної індустрії
Castore кидає виклик гігантам спортивної індустрії Harry BettMan
Сьогодні 12:30 222
Ламело Болл поклав Голідея на паркет за допомогою кросовера
Ламело Болл поклав Голідея на паркет за допомогою кросовера Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:34 255
Легкоатлетичні вправи: Ломаченко показав підготовку до ключового бою з Коммі
Легкоатлетичні вправи: Ломаченко показав підготовку до ключового бою з Коммі Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:33 395
Робота, на якій не зможе отримати травму: Дембеле спробував себе у новій професії
Робота, на якій не зможе отримати травму: Дембеле спробував себе у новій професії Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:34 287
Українець пожартував: Зінченко кинув сніжок у клубного фотографа
Українець пожартував: Зінченко кинув сніжок у клубного фотографа Віктор Слюсаренко
Вчора 11:47 606
Лига Чемпионов 5 круг. Шериф (Молдавия) – Реал Мадрид (Испания): обзор, прогнозы и результаты
Лига Чемпионов 5 круг. Шериф (Молдавия) – Реал Мадрид (Испания): обзор, прогнозы и результаты Дмитро Копій
Вчора 11:25 451
Збірна Англїі встановила мегарекорд: забила 20 м'ячів у ворота Латвії
Збірна Англїі встановила мегарекорд: забила 20 м'ячів у ворота Латвії Віктор Слюсаренко
Вчора 10:36 424
Захисник Арсеналу з битою відбився від грабіжників
Захисник Арсеналу з битою відбився від грабіжників Віктор Слюсаренко
Вчора 09:33 745
Чому LIVE-ставки надійніші за PRE-MATCH: розбираємо на прикладах
Чому LIVE-ставки надійніші за PRE-MATCH: розбираємо на прикладах Harry BettMan
30.11.2021 18:52 384
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:38 Футбол Барселона хоче зберегти Дембеле 64
22:30 Пряма трансляція Ліга чемпіонів. Бенфіка - Ураган: онлайн-трансляція. LIVE 921
22:25 Футбол Екстренер Металіста звільнений з молдовського клубу 109
22:10 Хокей. УХЛ Кременчук переграв Сокіл, Рулав Одд дотиснув Дніпро. Результати матчів УХЛ 123
22:02 Пряма трансляція АПЛ. Манчестер Юнайтед - Арсенал: онлайн-трансляція. LIVE 900
21:55 Бокс Митрофанов дізнався наступного суперника 147
21:47 Баскетбол Київ-Баскет знищив Черкаські Мавпи у Суперлізі 148
21:28 Футбол Торіно втримав нічию у матчі з Емполі 152
21:11 Баскетбол Прометей переможно завершив груповий етап Єврокубку ФІБА 201
20:55 Біатлон Підручний пояснив результат спринту на Кубку світу 282
20:49 Блог Неймовірно: Лунін здійснив сейв на тренуванні Реала 458
20:41 Футбол Стало відомо, як Україна голосувала за Золотий м'яч-2021 978
20:25 Баскетбол Будівельник у важкому матчі обіграв Тернопіль у Суперлізі 222
20:21 Блог Герой кубкового матчу: Голкіпер забив гол та парирував два пенальті 650
20:12 Футбол Лідер захисту Мілана вибув до кінця сезону 247
19:57 Пряма трансляція Українська Суперліга. Київ-Баскет - Черкаські Мавпи: онлайн-трансляція. LIVE 658
19:55 Біатлон Блашко оцінила дебютну гонку на Кубку світу 2021/22 386
19:43 Футбол Дженоа Шевченка готує перший зірковий трансфер 1241
19:30 Біатлон Велепець: В естафеті будемо пробувати щось нове 308
19:16 Футбол Ювентус - Дженоа: Де дивитися онлайн матч Серії А 240
19:16 Футбол Мудрик - найкращий гравець Шахтаря у листопаді 236
18:59 Біатлон Підручний - найкращий з українців у спринті на Кубку світу 720
18:41 Біатлон Велепець: Білосюк у "своєму" світі 447 1
18:31 Інше Жох став чемпіоном світу з армреслінгу 314
18:28 Біатлон Велепець: Командно це поганий результат, немає чого додати 306

Прометей переможно завершив груповий етап Єврокубку ФІБА

Сьогодні 21:11 201 0
Прометей вийшов у плей-оф єврокубка
Прометей переможно завершив груповий етап Єврокубку ФІБА
#Прометей

Джерело - Чемпіон.

Жіночий Прометей на позитивній ноті завершив груповий етап Єврокубку ФІБА, вдома обігравши турецьку Елязігу.

Український клуб виграв 5 з 6 матчів, набрав 11 очок і став переможцем групи та вийшов у плей-оф.

Єврокубок ФІБА
Група В, 6 тур
2 грудня

Прометей (Україна) – Елязіг (Туреччина) 92:52 (20:12, 25:20, 19:12, 27:8)

Прометей: Аткінс 15 + 6 підбирань, Дацько 5, Холмс 30 + 12 підбирань, Дубровіна 2 + 6 передач, Юркевічус 11 + 18 підбирань – старт; Бабич 21 + 6 передач, Балабан 5, Мироненко 3, Мусієнко 0.

Раніше, Прометей поступився Сепсі у Єврокубку.

Коментарі ()