Прометей переможно завершив груповий етап Єврокубку ФІБА

Прометей вийшов у плей-оф єврокубка

Джерело - Чемпіон.

Жіночий Прометей на позитивній ноті завершив груповий етап Єврокубку ФІБА, вдома обігравши турецьку Елязігу.

Український клуб виграв 5 з 6 матчів, набрав 11 очок і став переможцем групи та вийшов у плей-оф.

Єврокубок ФІБА

Група В, 6 тур

2 грудня

Прометей (Україна) – Елязіг (Туреччина) 92:52 (20:12, 25:20, 19:12, 27:8)

Прометей: Аткінс 15 + 6 підбирань, Дацько 5, Холмс 30 + 12 підбирань, Дубровіна 2 + 6 передач, Юркевічус 11 + 18 підбирань – старт; Бабич 21 + 6 передач, Балабан 5, Мироненко 3, Мусієнко 0.

Раніше, Прометей поступився Сепсі у Єврокубку.