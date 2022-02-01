Матч Прометея у Лізі чемпіонів перенесли на березень

Матч відбудеться 3 березня у Києві

Матчу Прометея та румунського Клужу у другому раунді баскетбольної Ліги чемпіонів перенесено на 3 березня.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Зустріч відбудеться у київському Палаці Спорту. Спочатку поєдинок мав відбутися завтра, 1 лютого, у Запоріжжі.

Повідомляється, що одразу дев'ять гравців у складі чемпіона України, а також три члени тренерського штабу склали позитивні тести на COVID-19.

Нагадаємо, агенти просять відпустити баскетболістів через політичну ситуацію в Україні.