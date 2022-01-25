Матч Київ-Баскета у Кубку Європи перенесли на невизначений термін

Наступна дата матчу наразі невідома

Матч Київ-Баскет проти Антверпена у другому груповому раунді Кубку Європи ФІБА, який мав відбутися 26 січня, перенесли на невизначений термін.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Причина переносу - спалах коронавірусу в українській команді. Чергове тестування виявило чотири позитивні результати серед гравців та 1 - серед тренерського складу.

Позитивні тести у Бернарда Томпсона, Джеффа Гарретта, Ейвері Вудсона та Андрія Войналовича. Захворів також асистент головного тренера Олексій Рубан.у Кубку Європи перенесли на невизначений термін.

Таким чином, наступний запланований матч кияни мають зіграти 30 січня на виїзді проти Тернополя, а у Кубку Європи ФІБА – 2 лютого проти Реджани.

Нагадаємо, Київ-Баскет впевнено переграв Миколаїв у матчі Суперліги.