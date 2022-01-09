Київ-Баскет впевнено переграв Миколаїв у матчі Суперліги

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті української Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд Київ-Баскет вдома переміг Миколаїв.
Господарі перемогли з рахунком 96:61.
Гра проти Миколаєва була важлива для киян не тільки в контексті турнірної боротьби в національній першості, а й в плані отримання ігрової практики перед матчем Кубку Європи ФІБА. Нагадаємо, 12 січня Київ-Баскет вдома зіграє з німецьким клубом Крайльсхайм.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
9 січня
Київ-Баскет - Миколаїв 96:61 (23:14, 27:13, 24:17, 22:17)
Раніше, Прометей отримав суперника у плей-ін Ліги чемпіонів.