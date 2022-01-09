Київ-Баскет впевнено переграв Миколаїв у матчі Суперліги

Господарі здобули перемогу з перевагою у 35 очок

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті української Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд Київ-Баскет вдома переміг Миколаїв.

Господарі перемогли з рахунком 96:61.

Гра проти Миколаєва була важлива для киян не тільки в контексті турнірної боротьби в національній першості, а й в плані отримання ігрової практики перед матчем Кубку Європи ФІБА. Нагадаємо, 12 січня Київ-Баскет вдома зіграє з німецьким клубом Крайльсхайм.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

9 січня

Київ-Баскет - Миколаїв 96:61 (23:14, 27:13, 24:17, 22:17)

Раніше, Прометей отримав суперника у плей-ін Ліги чемпіонів.