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Київ-Баскет впевнено переграв Миколаїв у матчі Суперліги

Сьогодні 15:31 157 0
Господарі здобули перемогу з перевагою у 35 очок
Київ-Баскет впевнено переграв Миколаїв у матчі Суперліги
#Київ-Баскет, #МБК Миколаїв

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті української Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд Київ-Баскет вдома переміг Миколаїв.

Господарі перемогли з рахунком 96:61.

Гра проти Миколаєва була важлива для киян не тільки в контексті турнірної боротьби в національній першості, а й в плані отримання ігрової практики перед матчем Кубку Європи ФІБА. Нагадаємо, 12 січня Київ-Баскет вдома зіграє з німецьким клубом Крайльсхайм.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
9 січня

Київ-Баскет - Миколаїв 96:61 (23:14, 27:13, 24:17, 22:17)

Раніше, Прометей отримав суперника у плей-ін Ліги чемпіонів.

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