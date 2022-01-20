Миколаїв підписав американського форварда

Аутсайдер Суперліги підсилюється

Джерело - Чемпіон.

Американський форвард Трістін Воллі перейшов до українського баскетбольного клубу Миколаїв.

Про це повідомляє eurobasket.com.

Воллі грав у баскетбольній команді університету Арканзасу та у випускному сезоні-2018/2019 набирав 7,4 очка, 5,6 підбирання та 1,3 передачі в середньому за 32 гри.

У сезоні 2019/2020 25-річний американець грав у грузинському чемпіонаті за БК Тітебі, минулий сезон провів у шведському Лулео.

Поточний сезон Воллі розпочав у клубі італійської Серії А2 Уранія Мілан, у якому за 4 матчі набирав у середньому 5,3 очка, 3,3 підбирання та 1,8 передачі, проте наприкінці жовтня контракт з ним був розірваний.

Раніше Миколаїв підписав ексгравця Київ-Баскета та Прометея.