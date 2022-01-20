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Миколаїв підписав ексгравця Київ-Баскета та Прометея

Сьогодні 16:25 124 0
Минулого сезону Крік виступав за румунський Стяуа
Миколаїв підписав ексгравця Київ-Баскета та Прометея
#МБК Миколаїв

Джерело - Чемпіон.

Американський захисник Моріс Крік перейшов до МБК Миколаїв.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Крік відомий українським уболівальникам за виступами у Київ-Баскеті у сезоні 2018/19, а також у складі Прометея у сезоні 2019/20. З киянами американець ставав срібним призером Суперліги.

Минулого сезону Крік виступав за румунський Стяуа, у складі якого у 24 матчах регулярного чемпіонату набирав 13.5 очка, робив 4.2 підбирання та 2.6 передачі в середньому за 27.3 хвилини на майданчику (38.4% з гри, 33.5% триочкових).

Початок кар’єри Кріг провів у лізі NCAA за університет Індіани. Також за свою професійну кар’єру в Європі новачок корабелів пограв за датський Копенгаген, німецький Вонбат і фінський Кобрат.

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Допис, поширений МБК МИКОЛАЇВ (@mbcmykolaiv)

Нагадаємо у Києві планують збудувати арену для проведення Євробаскету-2025.

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