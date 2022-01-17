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Відбулося жеребкування вирішальних стадій Кубка України

Сьогодні 22:41 105 0
Завершилася церемонія жеребкування Кубка України
Відбулося жеребкування вирішальних стадій Кубка України
#БК Дніпро, #БК Запоріжжя, #БК Тернопіль, #БК Хімік, #Будівельник, #Київ-Баскет, #Кривбас, #Кубок України, #Прометей

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 січня, в офісі Федерації баскетболу України відбулося жеребкування вирішальних стадій Кубка України.

У рамках церемонії було визначено не тільки пари 1/4 фіналу та потенційні суперники по півфіналам, а й міста, які прийматимуть команди в матчах цих стадій.

Результати жеребкування:

Запоріжжя, ПС Юність - 1/4 фіналу, 16 березня

Тернопіль - Прометей
Запоріжжя - Київ-Баскет

1/2 фіналу, 17 березня

Тернопіль - Прометей/Запоріжжя - Київ-Баскет

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Київ, GYMMAXX - 1/4 фіналу, 16 березня

Будівельник - Хімік
Дніпро - Кривбас

1/2 фіналу. 17 березня

Будівельник - Хімік/Дніпро - Кривбас

Фінал - Запоріжжя, 20 березня

Нагадаємо, Запоріжжя та Дніпро здобули перемоги.

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