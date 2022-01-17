Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 січня, в офісі Федерації баскетболу України відбулося жеребкування вирішальних стадій Кубка України.
У рамках церемонії було визначено не тільки пари 1/4 фіналу та потенційні суперники по півфіналам, а й міста, які прийматимуть команди в матчах цих стадій.
Результати жеребкування:
Запоріжжя, ПС Юність - 1/4 фіналу, 16 березня
Тернопіль - Прометей
Запоріжжя - Київ-Баскет
1/2 фіналу, 17 березня
Тернопіль - Прометей/Запоріжжя - Київ-Баскет
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Київ, GYMMAXX - 1/4 фіналу, 16 березня
Будівельник - Хімік
Дніпро - Кривбас
1/2 фіналу. 17 березня
Будівельник - Хімік/Дніпро - Кривбас
Фінал - Запоріжжя, 20 березня
Нагадаємо, Запоріжжя та Дніпро здобули перемоги.