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Прямі трансляції

Запоріжжя та Дніпро здобули перемоги. Результати матчів Суперліги

Сьогодні 15:59 156 0
Миколаївці у чемпіонаті зазнали 11 поразки поспіль
Запоріжжя та Дніпро здобули перемоги. Результати матчів Суперліги
#БК Дніпро, #БК Запоріжжя, #МБК Миколаїв, #Черкаські мавпи

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті української Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд Запоріжжя приймало Миколаїв, а Черкаські Мавпи на виїзді протистояли Дніпру.

Миколаїв у чемпіонаті зазнав 11 поразки поспіль. Востаннє Миколаїв перемагав ще 12 листопада 2021 року - тоді миколаївці переграли саме Запоріжжя. 

Дніпро вдома не мав проблем з командою Черкаські Мавпи - 87:66. 

Суперліга - Регулярний чемпіонат
16 січня

Запоріжжя - Миколаїв 73:72 (24:16, 21:23, 10:11, 18:22)

Дніпро - Черкаські Мавпи 87:66 (29:14, 14:18, 25:15, 19:19)

Раніше, Харківські Соколи програли Будівельнику у матчі Суперліги.

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