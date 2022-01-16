Запоріжжя та Дніпро здобули перемоги. Результати матчів Суперліги

Миколаївці у чемпіонаті зазнали 11 поразки поспіль

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті української Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд Запоріжжя приймало Миколаїв, а Черкаські Мавпи на виїзді протистояли Дніпру.

Миколаїв у чемпіонаті зазнав 11 поразки поспіль. Востаннє Миколаїв перемагав ще 12 листопада 2021 року - тоді миколаївці переграли саме Запоріжжя.

Дніпро вдома не мав проблем з командою Черкаські Мавпи - 87:66.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

16 січня

Запоріжжя - Миколаїв 73:72 (24:16, 21:23, 10:11, 18:22)

Дніпро - Черкаські Мавпи 87:66 (29:14, 14:18, 25:15, 19:19)

Раніше, Харківські Соколи програли Будівельнику у матчі Суперліги.