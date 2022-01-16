Матч Прометей - Хапоель перенесено на невизначений термін

Джерело - Чемпіон.
Матч-відповідь між Прометеєм і Хапоелем у раунді плей-ін Ліги чемпіонів перенесено на невизначений термін.
Про це повідомляє пресслужба Хапоеля.
Сім баскетболістів ізраїльської команди склали позитивні тести на коронавірус, тому матч наступного тижня не відбудеться.
Прометей та Хапоель мали зіграти у вівторок, 18 січня, у Запоріжжі.
Перший матч в Ізраїлі завершився впевненою перемогою Хапоеля - 95:70.
*הפועל "בנק יהב ירושלים- עדכון רפואי:*— Hapoel Jerusalem B.C (@JerusalemBasket) January 16, 2022
במסגרת בדיקות PCR שנערכו לשחקני הקבוצה, נמצאו 7 מהם חיוביים לקורונה. לפיכך משחק 2 (ובמידת הצורך משחק 3) בסדרת הפליי אין מול פרומיטיי, יידחו למועד אחר. אנו נמשיך לעדכן ומן הסתם השחקנים החיוביים ייכנסו לפרוטוקול קורונה בהתאם להנחיות. pic.twitter.com/hkhHOQLQIN