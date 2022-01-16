Матч Прометей - Хапоель перенесено на невизначений термін

Сім гравців ізраїльської команди склали позитивні тести на COVID-19

Джерело - Чемпіон.

Матч-відповідь між Прометеєм і Хапоелем у раунді плей-ін Ліги чемпіонів перенесено на невизначений термін.

Про це повідомляє пресслужба Хапоеля.

Сім баскетболістів ізраїльської команди склали позитивні тести на коронавірус, тому матч наступного тижня не відбудеться.

Прометей та Хапоель мали зіграти у вівторок, 18 січня, у Запоріжжі.

Перший матч в Ізраїлі завершився впевненою перемогою Хапоеля - 95:70.