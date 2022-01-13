Прометей програв Хапоелю у раунді плей-ін Ліги чемпіонів ФІБА

Джерело - Чемпіон.
БК Прометей програв Хапоелю у першому матчі раунду плей-ін Ліги чемпіонів ФІБА.
Українська команда програла з рахунком 70:95.
Матч-відповідь відбудеться у Харкові 18 січня.
Хапоель - Прометей 95:70 (40:16, 22:24, 16:7, 17:23)
Хапоель: Адамс (18 + 4 передачі), Сегев (2), Браймо (6 + 5 підбирань), Гейтс (3 + 9 підбирань), Обасохан (19), Воркмен (8 + 7 підбирань), Гершон (2) , Егбуну (4), Давид, Аріель (24), Доврат (9), Кілпатрік.
Прометей: Кеннеді, Лукашов (3), Петров (5), Стефенс (8), Сидоров (15), Бєліков, Білан (5 + 8 підбирань), Доу (5 + 5 підбирань + 5 передач), Харрісон (13) ), Липовий (14), Мішула (2), Тихонов.
Нагадаємо, Прометей переграв Дніпро у регулярному чемпіонаті Суперліги.