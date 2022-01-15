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Тернопіль вдруге у сезоні обіграв Одесу у Суперлізі

Сьогодні 18:10 116 0
Друга поспіль перемога Тернополя у Суперлізі
Тернопіль вдруге у сезоні обіграв Одесу у Суперлізі
#БК Одеса, #БК Тернопіль, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Тернопіль у важкому матчі обіграв Одесу у Суперлізі.

Найкращим гравцем матчу став Макс Сандул, який набрав 9 очок і 13 підбирань

Суперліга - Регулярний чемпіонат
15 січня

Тернопіль – Одеса 78:73 (25:13, 10:19, 18:22, 25:19)

Тернопіль: Бояркін (14 очок + 2 підбариння + 3 ассисти), Фурстингер (4 + 7 підбирань), Домаркас (3 + 4 ассисти), Сандул (9 + 13 підборів + 1 ассист), Мюррі (22 + 4 підбирання + 3 ассисти), Луценко (9), Шиманський (0), Джонс (17 + 4 підбирання)

Одеса: Лейманіс (10 + 4 підбирання), Агафонов (19 + 3 підбирання), Келлісон (17 + 7 ассистів), Фіцпатрік (11 + 10 підбирань), Носков (2 + 3 підбирання), Лаурис (5), Гутман (0), Ткачук (0), Новіков (0), Марченко (0), Шепард (9 + 9 підбирань)

Нагадаємо, Київ-Баскет переграв Хімік у Суперлізі.

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